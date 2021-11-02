雖然大家都喜歡美女，不過有些男人擇偶時對另一半的外貌要求特別高，星座運勢網站「星座上上簽」分析，天秤座、獅子座、射手座的男人偏好外表美麗的女人，如果能被他們愛上，代表真的長得很漂亮。

▍1.天秤座

天秤男很在乎自己的外表，懂得自身的外貌優勢在哪，會用服裝搭配讓自己看起來更亮眼，他們是不折不扣的「外貌協會」，身邊朋友們通常顏值都不低，周遭圍繞很多帥哥美女，因此他們擇偶最重要的標準就是要長得夠美，如果對方氣質優雅、性格成熟又懂得照顧人，更會讓他迅速墜入愛河。

▍2.獅子座

獅子男充滿自信，而且很愛面子，擇偶時特別偏好外貌亮眼的女性，而且要漂亮到一出現就驚艷全場，這樣和女友一起出門的時候會讓他感到非常得意，尤其是自己的女友比朋友的另一半都還要好看，更會讓他驕傲不已。獅子男對美女非常執著，平常自尊心很高的他們，會為了把美女追到手而紆尊降貴，像哈巴狗一樣跟前跟後也願意。

▍3.射手座

射手男愛好自由，其實不太願意被愛情綁住，他們常常強調自己很重視「感覺」，偏偏讓他有感覺的只有大美女，不過如果只是長得漂亮只會燃起他短暫的熱情，唯有美麗、聰明、有魅力的女人才會讓他們付出真愛。射手男的擇偶眼光很高，只有遇見夠優秀的對象，他們才會心甘情願乖乖待在對方身邊。