菲律賓總統候選人、現任參議員賴克遜（Panfilo Lacson）表示，在全球石油和天然氣價格都在上漲的情況下，應該使用核能發電以擺脫化石燃料。當然，最重要的前題仍是核能安全必須確保。

馬尼拉時報(Manila Times)報導，上星期六在馬尼拉舉行了一場「總統論壇」( presidential forum)，本次論壇由菲律賓財務管理者協會、菲律賓中華總商會聯合會、Cignal TV電視台和馬尼拉時報共同主辦。席間，民主改革黨(Partido Reporma) 主席、現任參議員賴克遜，在被問到能源問題時，他同意核能是重要選擇。

菲律賓總統候選人賴克遜 支持啟用停工40年的巴丹核電廠。(圖/路透社)

被問到「是否同意在建造核電廠，以解決家庭和工業電力需求的持續激增，同時減少對化石燃料的依賴？」

賴克森坦率的說：「核能嗎？我同意。如果確保它的運作安全，那麼沒有理由反對，而且其他國家都都進入核電時代，菲律賓當然也可以。」

他說：「巴丹核電廠(Bataan nuclear power plant)在當年是個負面經驗，它耗資 23 億美元的項目，卻安全問題而從未運轉，這相當遺憾。但是如果解決了所有安全疑慮，我們應該重新考慮啟動巴丹核電廠這個選項。這就是我的立場。」

他指出，儘管多年來各方對核能的評價是言人人殊，但明確的事實是：核能是個以相對低成本的主力發電方式之一。而且與燃煤電廠和其他不可再生能源不同，核電不會污染空氣，也不會排放溫室氣體。然而，它們在運轉的過程中會產生放射性廢料，許多人對此有疑慮。

賴克森認為，菲律賓的能源政府，必須要記取過去的教訓，以及吸取其他國家的經驗。

「我意識到許多國家難以在能源和環境政策之間取得好的平衡，因為僅依靠可再生能源，是完全不現實的。特別是極端氣候，已經是我們真正要面對的問題，強颱海燕在菲律賓中部造成嚴重破壞，我本人親眼目睹了當地災情與人們的苦難。」

菲律賓2020年的總發電量為101.8 太瓦時 (TWh)，以燃煤電廠佔比為最多，為 57.2% (58.2 泰瓦時)，其次是天然氣，佔 19.2% (19.5 泰瓦時)，地熱佔 10.6% (10.8 泰瓦時)，水力發電佔 7.1% (7.2泰瓦時)。另外，太陽能、風能和生質能的總發電量加總為3.7泰瓦時，佔總發電量的 3.6% 。

巴丹核電廠是菲律賓在1976動工興建的核電廠，採用西屋壓水式反應爐，預計功率621百萬瓦，建造費用為23億美元(當年幣值)，然而電廠興建期間，負面傳聞不斷，又遇到1981年的三哩島事故，停工了兩年，終於在1984年完成，卻又因政治動蕩，馬可仕政權受到民眾唾棄，新政府艾奎諾夫人上後後決定核電廠封存。

巴丹核電廠在30多年的時間仍有一定程度的維護，因此狀況不差，然而是否啟用一直成為該國爭議不休的話題，支持者認為啟用是相對划算，反對者認為啟用費用可能比蓋新電廠更高。