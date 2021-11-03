中國石油化工集團有限公司（中石化）頁岩油勘探獲得突破，勝利油田已上報首批預測頁岩油地質儲量4.58億噸。據初步測算，該地區頁岩油資源量達40億噸以上。

據界面新聞報導，近日中石化勝利油田部署在大陸東部探區的4口頁岩油鑽探井獲高產油流。其中，樊頁平1井峰值日產油達171噸，創大陸國內頁岩油單井日產最高紀錄。

根據大陸頒布的石油、天然氣儲量規範，將已發現的油氣儲量按探明程度的高低依次分為探明儲量、控制儲量和預測儲量三級。

其中， 預測地質儲量的確定性最低，是指在圈閉預探階段，預探井獲得了油氣流或綜合解釋有油氣層存在時，對有進一步勘探價值的、可能存在的油（氣）藏（田）進行估算求得的地質儲量。

探明地質儲量的確定性最大，是指在油氣藏評價階段，經評價鑽探證實油氣藏（田）可提供開採並能獲得經濟效益後，計算求得的地質儲量。

頁岩油是指儲存在頁岩層微小孔隙中的石油資源。此次勝利油田開發的頁岩油埋深超3000公尺，溫度超170度C，壓力大，儲存空間極小，演化程度低、密度大、流動性差，開發難度大，給鑽井、壓裂等工藝技術帶來了極大挑戰。