現代人喜歡喝飲料，有的人甚至不愛喝水，也容易造成健康問題。大陸廣東一名男子因工作壓力大，喜歡靠喝奶茶紓壓，還曾一天喝到10杯，日前他突然出現頭痛、四肢抽搐的狀況，之後就昏倒在地，被家人送往醫院檢查，發現他顱內靜脈血管出現栓塞。

根據《荔枝新聞》報導，廣東深圳一名王姓男子日前出現頭痛、四肢抽搐的狀況，之後就陷入昏迷，家人發現後，趕緊將他送往醫院，石岩人民醫院神經內科主治醫師劉春發表示，男子到院時已不省人事，還出現癲癇的狀況。

醫師趕緊替病患照電腦斷層掃描，發現他的顱腦內2分之1的血管被血栓堵住，長度近15公分，之後進行顱內壓監測，發現王男腦壓遠高於平均值50%，趕緊替他進行微創手術，順利將血栓取出，王男手術後第二天就甦醒，但仍住院19天觀察情況，確認狀況穩定後才出院。

王男的妻子表示，丈夫平時工作壓力大，因此喜歡喝奶茶紓壓，又很少喝水，「他渴了就是喝奶茶，都是隨手拿著」，還曾一天將10杯奶茶喝完。而王男在昏倒前2天，就出現持續性的頭痛狀況，這近半年來，還有明顯記憶力下降、容易疲倦的狀況。

劉春發醫師提到，患者的發病原因，可能與長期熬夜，及每天喝大量奶茶與可樂等有糖飲品有關，指靜脈血管流速比較慢，奶茶不僅糖分高，而且脂質較多，會使血液變濃稠，造成血液流速變得更慢，患者又在短時間內大量攝入高糖脂類飲料，就會出現血栓的狀況。