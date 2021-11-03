串流媒體巨頭網飛（Netflix）周二正式跨足手遊市場，周二推出該公司第一批遊戲。該公司正尋求引進更多服務，以吸引新訂戶和留住現有用戶。

網飛的訂閱會員可以在其應用程式上玩五種不同的遊戲，分別是「怪奇物語：1984」（Stranger Things: 1984）、「怪奇物語3：遊戲」（Stranger Things 3）、「Shooting Hoops」、「卡牌大爆發」（Card Blast）和「Teeter Up」。

網飛首先推出Android版手遊，之後也將在蘋果iOS裝置上推出。訂戶可以直接在網飛的應用程式中點選這些遊戲，不必再另外下載app。網飛的訂閱服務雖然已包含這些遊戲，但不包含廣告或程式內購買。

該公司一直試圖拓展其傳統電影與節目以外的市場，以吸引更多用戶的眼球，並提高其服務的加值性。雖然網飛曾表示要將遊戲打造成為一種能與其他服務競爭的獨立產品，但公司高層希望熱門的角色或遊戲未來能有助於影片內容的決策。

網飛營運長兼產品長Greg Peters此前曾表示，也許有一天我們會看到一款遊戲衍生出一部電影或一個系列的影集，那將是一個很棒的境界，可以真正看到這些不同形式的娛樂彼此大量的交互影響。