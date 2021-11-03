繼科技巨擘臉書與微軟後，運動用品大廠耐吉（Nike）也悄悄進軍「元宇宙」（Metaverse）領域。耐吉近日除了申請數個新商標，顯示其有意製造並銷售虛擬的耐吉運動鞋與服飾外，更開始招募相關領域的設計人才。

據美國專利及商標局（USPTO）資料顯示，耐吉於10月27日提交多項商標申請，包括品牌名稱「Nike」、知名口號「Just Do It」與辨識度極高的「打勾」符號等。耐吉隔日又為「Air Jordan」與「空中飛人」遞交商標申請。

耐吉總共提交7種不同的商標申請，顯示該公司開始為進攻元宇宙領域預做準備。商標法律師赫爾本（Josh Gerben）表示，耐吉為旗下主要商標提出新申請，顯示他們可能在網路與虛擬世界推出並銷售虛擬服飾、帽子與球鞋。

除了申請商標外，耐吉也開始積極招兵買馬。據耐吉刊登的職缺顯示，他們正在招募球鞋虛擬材料設計師與其他虛擬設計師。