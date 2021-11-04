淡江大學外交與國關系榮譽教授陳一新表示，中俄關係正如普丁所說不是同盟，只是戰略協作夥伴。俄國不會為中國出兵，普丁這次擺明是講給北京聽的。陳一新透露，中共國安部轄下的現代國際關係研究院前院長崔立如曾對他說過，中國不會讓俄羅斯「吃太好」，因為怕「北極熊」兇起來。顯見中俄關係不如北約，更不如澳英美聯盟。

台大政治系教授張登及則認為，習近平的對台政策仍是和平統一，普丁這次的表述，不違北京立場，同時也不對俄國在台海問題上有重大表態或捲入，某種程度採「戰略模糊」。 另方面，北京對克里米亞也持中立立場，並未承認哪一方的主張。事實上，據《中俄睦鄰友好合作條約》，中俄是不結盟、不對抗、不針對第三國為原則發展雙邊關係。

陳一新表示，以中俄關係的本質，台海真正有事時俄國不會出兵，頂多是因自身利益，若日本介入時擋住日本。普丁是怕北京真的會打台灣才這樣講，因此講給習近平和美國聽，擺明不會幫忙大陸武力對付台灣。

他指出，過往當美國跟俄羅斯改善關係，北京就會擔心中俄關係脫離軌道。但雙方都有戒心，例如過去俄國給越南的武器都比給中共高一個層次，就是怕中共仿造。而中國也對俄羅斯有防範，陳一新過去與崔立如交流時，崔曾對他說中國不會對俄羅斯太好，包括經濟層面，是提防「北極熊」兇起來。

陳一新強調，歷史上俄國都是不靠打仗卻撿到便宜，如《璦琿條約》沒費一槍一彈，割走大清100多萬平方公里土地。二戰時對日作戰也是最後投入。而俄羅斯也很少與別國簽訂聯盟條約，因此相比之下，「英美特殊關係」、「五眼聯盟」等扎實許多，中俄關係不如北約（NATO），更不如AUKUS（澳英美聯盟）。