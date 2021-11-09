2名全然知情的消息人士透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯上週罕見訪問莫斯科，並在當地與俄國總統蒲亭打電話，表達美國嚴重關切俄國增兵烏克蘭邊界。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蒲亭（Vladimir Putin）發言人培斯科夫（Dimitry Peskov）證實伯恩斯（Bill Burns）與蒲亭有過交談，培斯科夫昨天告訴CNN：「沒錯，這場對話透過電話進行。」

CNN曾於5日披露，伯恩斯是在一些美國官員越來越擔憂俄國可能擴大在烏克蘭軍事干預之際，前往俄國首都莫斯科。

消息人士告訴CNN，美國「嚴重關切」俄國增兵，「如果我們不考慮入侵或侵犯的可能性，會是不智之舉」。

被問到電話會談中觸及那些議題時，培斯科夫表示雙方談到「雙邊關係、外交作法遭遇危機的狀況，並交換對區域衝突的看法」。

「當然，網路安全議題也有提及。」

美國政府對俄國動機的評估不一，一些消息人士告訴CNN，俄國可能準備入侵烏克蘭，也有人認為俄國是在演習或想嚇唬烏克蘭。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）上週拍攝的衛星影像，發現美方所擔憂的俄軍人員與裝備出現非常規調動。影像顯示俄國部隊、戰車以及大砲集結在俄國城鎮葉利尼亞（Yelnya）；兩名美國高官表示，拜登政府比今年春天時更擔心俄國可能發動侵略。

拜登2日派遣伯恩斯前往莫斯科盼降溫情勢，伯恩斯在莫斯科拜會克里姆林宮官員，告訴他們美國密切關注這些部隊行動，會嘗試阻止任何侵略計畫。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1101109