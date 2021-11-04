隨著美國旅遊和觀光業者從新冠傳染病中走出來，挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)周三表示，預計公司在2022年下半回復獲利。

數家郵輪公司在去年皆錄得數十億美元的虧損，許多郵輪停泊在港口，沒有乘客，但是對旅遊休閒暫時懸置的需求，以及疫苗的推出，將協助郵輪公司重新吸引遊客。

美國衛生單位在今年稍早同意了郵輪的復航，但是要降低載客率。

財力豐厚的富人仍在揮霍高價的船票和高端的產品服務，協助該公司彌補在入住率上的損失。挪威郵輪第三季入住率僅57.4%，公司預計明年下半年入住率才會回復正常水準，屆時挪威郵輪也會以全船隊進行營運。

挪威郵輪還擁有美國子公司大洋郵輪(Oceania Cruises)，公司最新表示，儘管第四季和明年初仍將遭受Delta病毒影響，但2022年的整體預訂情形將一致於疫情前的水準，並且單價較高。

挪威郵輪第三季仍陷入困境，營收為1.53億美元，高於去年同期的650萬美元，但低於分析師預期的1.98億美元；調整後每股虧損為2.17美元，略高於預期的2.09美元虧損。調整後淨虧損為8.01億美元，高於去年同期的6.38億美元。