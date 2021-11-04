上洋產業（6728）4日公布前三季財報，第三季每股純益2.91元、前三季累計每股純益7.95元，均創下歷史同期新高，今年前三季主要營運動能來自於家電以及空調銷售成長，除了既有業務穩定成長，三菱重工冰水機以及連鎖店面商用空調兩大事業，可望再次推升營收表現。

上洋前三季營收14.21億元，年增42.1％；歸屬於母公司稅後淨利1.83億元，年增213.3％；每股純益7.95元。

上洋家電銷售在美國優必洗洗衣機、烘衣機的銷售上表現亮眼，今年起也推出自有小家電品牌「one-meter」。從吸塵器、足部電暖器，到微電腦萬用壓力料理鍋、微電腦電子鍋，推出多樣化的料理及生活家電，跟上疫後民眾習慣在家烹煮的需求，透過電商銷售及網路意見領袖宣傳，呼應新世代追求的儀式感及網路使用習慣，積極搶攻年輕人市場。

空調銷售在三菱重工空調在建案、商辦、連鎖超商、餐飲店、藥妝店、大型生鮮超市等通路，不論新店或是既有門市的空調汰舊換新，均有新斬獲。同時上洋也取得三菱重工高效離心式冰水機系列產品代理權利，是繼家用、PAC商用、VRF商用變頻空調後，再取得原廠授權銷售的系列產品，目前已進入客戶洽談以及報價階段，預計明年可開始出貨。

商用洗衣服務主攻的醫療院所、學校的宿舍洗衣，第三季為傳統淡季，再加上疫情影響陪病人數受限制，大專院校暑假離校，表現相對持平；自助洗衣「SeSA洗衣吧」因三級警戒時期民眾減少出門與接觸，以致業主洽談件數略減，不過隨著疫情趨緩，加上進入自助洗衣開店旺季，業主逐漸回流洽談。