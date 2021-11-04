航空貨運爆量，帶動華航第三季合併營收高升來到344.74億元，年增30％，稅後盈餘28億元，每股稅後盈餘0.51元，營收、獲利皆創下疫情以來單季最高，且一舉逆轉上半年的虧損，累計前三季營收916.75億元，稅後盈餘15.55億元，每股獲利0.28元。華航上半年每股虧損0.25元。

華航第三季客、貨運增班，運能全力提升，客運市場在國際疫情與邊境管制措施影響下，仍以部分剛性需求為主，尚未明顯復甦；貨運出口市場穩健暢旺，維持高裝載率，汽車零件、半導體等載運需求殷切，帶動第三季提前進入旺季，華航掌握全球貨運市場脈動，超前布署因應貨運旺季需求，大幅推升貨收。

華航8、9月貨運收入接連突破百億大關，續創單月歷史新高，雖油價因全球需求反彈持續走升，9月新加坡航空燃油均價(MOPS)已達每桶79.85美元，墊高整體營運成本，華航整合客貨機運用、有效提升運能，致使第三季轉虧為盈，也一舉彌補上半年虧損，在第四季傳統貨運旺季帶動下，整體營運情況樂觀可期。