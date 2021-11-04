新北市消防局第七大隊4日下午於永和錢櫃KTV舉辦演練，確保火災警報功能。（第七大隊提供）

新北市消防局第七大隊4日下午於永和錢櫃KTV舉辦演練，確保火災警報功能。（第七大隊提供）

新冠肺炎疫情擾台，新北市維護公共安全工作不鬆懈，對於轄內KTV場所持續要求消防設備、防火管理等消防安全事項，以落實「自我財產，自我防護」觀念，鑒於之前有KTV場所因室內裝修而關閉消防設備，為避免因故關閉，新北市消防局第七大隊4日下午於永和錢櫃KTV舉辦演練，確保火災警報功能。

演練將依照中央二級警戒防疫措施，採取實聯制、全程佩戴口罩，並控管當日活動人數，本次演練設定場內包廂探測器誤動作，特針對「火警警報再鳴動」、「災害發生之通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」及「滅火搶救演練」等項目操演，期能透過經常性演練強化該場所員工初期應變及通報能力，落實火災初期自救及疏散訓練。

第七大隊大隊長洪萬見表示，公共安全不因疫情有所打折，為打造使市民安心、安全、安居之三安城市，消防局將持續努力相關防災訓練，也呼籲業者能善盡自己財產自己保護之概念，平時落實自衛消防編組演練及各項消防安全設備之維護，達到新北市安居樂業的目標。