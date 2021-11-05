普瑞博(6847)今日以每股90元登錄興櫃交易，早盤一度衝至131.5元，漲幅在3成左右。公司創立於2016年，資本額為新台幣1.42億元，為開發及製造高階血液淨化相關醫療器材為主，抗凝血型白血球減除(減白)過濾器(減白過濾器)，已在2018年底取得美FDA二類醫材上市許可。

普瑞博2016年成立，為臺灣首家掌握血液處理薄膜核心技術的生技公司，擁有獨家專利「ZWI-TEC雙離子技術平臺」，運用核心技術開發的「減白過濾器」僅需數分鐘，即能減除血液中99.9%以上白血球，縮短血液接觸時間、提升紅血球活性，大幅提高輸血安全，產品效能優於國際大廠，成功打入美國血庫市場，亦成為臺灣捐血中心供應商，準備供給內需市場。

普瑞博和南亞合作建置臺灣首座減白血袋廠，預計2023年完工後，第一期年產能為400萬套Real-time/in-line減白過濾血袋套組。另外，普瑞博也和台塑合作，於2021年發展P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑，致力於發展具抗沾黏功效的各種塑料原料，結合台塑既有的塑料生產、研發及通路垂直整合的優勢，擴大推廣P-TEX抗沾黏材料於各領域(包含但不侷限於醫材、醫美、生活用品、造船、建築)的應用，目前該項目各國核心技術專利申請中。

據Research reports world市場分析報告，普瑞博血袋與Real-time/inline套組全球市場價值，於2019年達12億美元，預計2027年將提升至19億美元，在預測期內市場規模將以6.1%的複合年增長率增長。