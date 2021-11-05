雙11商機夯，全家便利商店(5903)也加入搶市，「全家」線上、線下四渠道推出優惠方案，鮮食夯品每組下殺111元起、店舖近百項商品+11元多一件，預期將可挹注11月營收。

電商年度盛事雙11倒數，全家便利商店集結旗下線上平台包含APP「隨時買」中的隨買跨店取、隨買預約取，以及電商「全家行動購」、Line社群電商「全+1」，更加入線下實體店舖，共四大渠道推出最狂雙11優惠，瞄準各平台消費者需求，推出冷凍食品、甜點零食、飲料、杯裝咖啡、日用品等商品，總計將推出超過萬件品項讓消費者搶購。

全家表示，瞄準商機，消費者最愛的「全家」APP隨買跨店取即日起至11月16日，每日都有不同優惠商品，以多入組合下殺111元起的優惠，此次隨買跨店取品項也推出破200項商品，最低下殺55折起，店舖同步歡慶，自即日起至11/16，嚴選近百項商品，推出同品牌、同價位加11元多一件優惠；此外，全家行動購開賣人氣保養品、美妝品、香水、小棕瓶通通有，單筆滿11111元現折1111元；「全+1」則不定時推出閃購優惠下殺5折起。

受到本土疫情政府實施防疫政策影響，全家第3季合併營收為206.62億元，季增0.78%，年減9.11%，營業淨利為3.33億元，年減62.73%，歸屬母公司稅後盈餘為2.83億元，季減19.87%，年減61.19%；累計前3季合併營收620.05億，年減2.56％，稅後淨利10.15億，歸屬母公司淨利9.55億，年減41.03%，每股盈餘4.28元，較去年同期減2.97元。

全家表示，營運將瞄準溫降與電商商機，鮮食、EC、會員多箭齊發，輔以政府振興方案及節慶商機，第4季營運可望穩定向上。