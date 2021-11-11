新普（6121）11日公布第三季財報，上季獲利創下歷史新高紀錄，EPS達9.82元，毛利率15.7％，寫2010年第四季以來新高紀錄，成為財報亮點，累計新普前三季獲利47.48億元，年增44.25％，每股稅後純益25.67元，已逼近2020年全年獲利，財報出色程度不輸子公司AES-KY（6781）。

新普、AES-KY今年獲利大豐收，AES-KY前三季獲利超車2020年全年獲利，每股稅後純益23.06元，11日激勵AES-KY股價飆漲，終場亮燈漲停，收在1250元，穩坐千金股。

而母公司新普11日公布財報，第三季在傳統旺季、宅經濟帶動筆電需求暢旺之下，單季獲利創下歷史新高紀錄，稅後純益達18.16億元，年增25.9％，每股稅後純益9.82元，直逼1個股本，累計新普今年前三季獲利47.48億元，年增44.27％，貼近去年全年獲利，每股稅後純益25.67元，略勝子公司AES-KY的23.06元。

第三季毛利率、營益率15.27％、10.89％，聯袂站上雙位數，不僅雙率雙升，更分別創下2010年第四季、2010年第二季以來新高紀錄，亮麗的雙率成財報亮點。

合計新普、AES-KY前三季獲利達65.73億元，電池模組類股每股獲利王、類股股王均由宋家拿下，展望2022年，新普對明年展望正向，預期將維持穩健的毛利率。