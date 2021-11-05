美國疫苗大廠莫德納（Moderna）公布今年第3季獲利和營收低於市場預期，同時示警，全年疫苗出貨量無法滿足需求，調降COVID-19疫苗銷售預測高達50億美元（約台幣1400億元），受財報利空衝擊，周四（4日）莫德納股價大屠殺慘崩近18%。

CNN報導，莫德納公布最新財報，2021年第3季淨利達33億美元、營收50億美元，遠低於分析師預期淨利39億美元、營收62億美元。更令投資人憂心的是，莫德納預估今年全年營收介於150億～180億美元，較3個月前預估200億美元大幅削減。

莫德納指出，由於生產和運輸問題，可能導致部分疫苗延後到2022年才交貨，尤其是海外出口部分。預計今年疫苗出貨量約7億至8億劑，低於先前預測的8億至10億劑。莫德納稱，會優先供貨給低收入國家。

莫德納執行長Stephane Bancel表示，「今年初莫德納只供應幾個大國，但隨著向全球許多國家的交貨量持續增加，供應鏈已變得更加複雜，我們正在努力應對這些挑戰。」

他說，除了供應鏈問題，提高產能也碰到一些瓶頸，但莫德納已擴大與製造合作夥伴的產能，應該很快能看到成效。

莫德納股價從年初100多美元飆到8月上旬最高點、達到484美元，漲幅超過4倍，但隨後一路震盪走低，至周四（4日）終場暴跌17.89%，收在284美元。