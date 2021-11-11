第14輪疫苗規劃。（圖／指揮中心提供）

第14輪疫苗今上午10點開放預約，國際三大廠牌AZ、BNT與莫德納通通都有，本輪符合接種資格的對象可分為五大類，預約成功後，最快可在本周六（13日）開打，而《中時新聞網》也整理出各廠牌預約時間、開打時間以及本輪到底能否混打等常見的5大問題供民眾參考。

一、第14輪疫苗符合資格者？

AZ第一劑將提供11月5日前登記意願的18歲以上民眾；AZ第二劑則將提供給在9月18日前打完第一劑的18歲以上者；莫德納第一劑將給11月5日前登記意願的18歲以上民眾；莫德納第二劑則會給10月16日前打完第一劑的18歲以上者；最後BNT則提供在10月16日前打完第一劑的18歲以上民眾預約。

二、第14輪疫苗何時可預約？

AZ第一劑與第二劑從今（11日）上午10點起至明（12日）的中午12點開放符合資格者預約；莫德納與BNT疫苗的部分，則會從今天下午2點起至明天的中午12點提供民眾登入疫苗平台預約施打。

三、第14輪施打時間為何？

從11月13日至11月24日為止。

四、第14輪開放混打了嗎？

第14輪仍沒有開放混打，但指揮中心表示，11月有可能會開放，也許會在第15輪，但目前都還沒有確定，要等到疫苗到貨了，再與大家報告。

五、可以直接去醫院預約打？

第14輪疫苗主要是以疫苗平台預約為主，不過，現在的確也開放民眾可自行至合約醫療院所預約打疫苗，舉例來說，台北市的部分就提供23家醫院的特別門診可預約打疫苗，另有15個站點能夠「隨到隨打」。