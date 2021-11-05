仲琦科技（2419） 營運漸入佳境，第三季歸屬於母公司稅後純益3012萬元，比前一季成長54％，EPS0.09元來到今年新高，惟因上半年原物料供給和運輸緊俏，營運成本提高，累積前三季稅後純益5076萬元、EPS0.16元，表現仍不若去年同期的1.74億元及EPS0.54元，惟在需求不減下，訂單能見度已達明年下半年，對明年依然樂觀以待。

雖然大環境不佳，不過全球網通市場對寬頻上網需求仍然強勁，尤其是歐洲、拉丁美洲等市場顯著成長，經仲琦統計，至第三季止整體出貨量仍較去年同期成長逾二成，其中尤以電商銷量提升最為明顯。

仲琦指出，疫情改變全球經濟活動，消費者轉為線上消費，居家辦公、線上娛樂等新常態刺激網路設備升級潮，帶動電商零售表現亮眼。

至於產品面的佈局，仲琦表示，將致力於拓展市場及軟硬體服務，除了主力的同軸電纜接取設備，WiFi無線網路產品及軟體占比提高，自有Hitron Cloud雲端軟體目前全球連接裝置超過60萬台；也與母公司明泰科技共同投入多元5G產品，運用佳世達集團的技術與軟硬體資源，整合布局通訊市場。

此外仲琦也強調，今年生產據點將全面100％轉移至越南，新廠區自去年開始試營運後，經磨合調整產能提高，將持續強化供應鏈管理並推動在地化採購，創造更大生產量能。

展望第四季，因全球原物料持續短缺、塞港及運費上漲等難題未解，仲琦對第四季營運審慎看待，但訂單能見度展望樂觀，已達明年下半年。仲琦表示，未來除了持續深耕主力北美市場，歐洲及拉丁美洲表現提升，準備從WiFi6無線網路產品應用進軍電信運營商市場；並在原來Cable運營商的基礎之外，著力發展數位行銷和電商平台，銷量顯著增加，明年營運成長可期。