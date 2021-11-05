MSCI季度調整將於台北時間11月12日凌晨公布結果，在11月30日尾盤生效；統一投顧根據2021年第三季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating），以及市值排名的變動等因素評估，研判台股權重將小幅調降，力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）入選MSCI成分股的機會高；而華新科（2492）、力成（6239）則需提防遭移除的風險。

統一投顧指出，據MSCI所公布、截至9月30日的權重變化，台股第三季受當沖降稅政策搖擺不定，以及9月下旬中國限電等影響，呈高檔劇烈震盪，但台灣權重於9月30日為止、仍略升至14.71％；2021年10月來，MSCI台灣指數表現位於新興市場中段，略遜於MSCI中國指數，由於MSCI指數持續增加中國的權重趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。

至於成分股的調整，統一投顧回顧今2021第三季個股表現，市場排名居前100名、自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股，包括力旺、譜瑞-KY、旭隼、中美晶、景碩、元太、AES-KY、華航、長榮航等。其中，力旺、譜瑞-KY的市值排名，分別由81名、76名竄升至53名、64名，且外資持股比率與自由流通比率符合標準，看好兩檔在這次的季度調整中納入機會高。

反觀華新科排名，從第77名、掉至110名，且外資持股比率降已低於20％；力成排名落在109名，且已連兩季排名在百名之外，則需提防本次有遭到移除的風險。