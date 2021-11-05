中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16547)，為印尼籍30多歲女性，長期在台工作，今(2021)年11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，於今日確診(Ct值40)；已匡列接觸者5人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心指出，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自法國(案16541)、泰國(案16542)、新加坡(案16543)、越南(案16544)、日本(案16545)及柬埔寨(案16546)入境，入境日介於10月22日至11月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4058655例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4040892例排除)，其中16437例確診，分別為1792境外移入，14591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。