【LIVE直播】「脫罩高歌」惹風波 陳時中親上火線說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增9例確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至30多歲，分別自菲律賓(3例，案16568、16573、16574)、比利時(案16569)、波蘭(案16570)、美國(案16571)、新加坡(案16572)、巴基斯坦(案16575)、蒙古(案16576)入境，入境日介於今(2021)年10月27日至11月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,465例確診，分別為1,821例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例死亡，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。