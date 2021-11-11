指揮中心今天宣布，即日起開放印尼籍移工入境。（林良齊攝）

中央流行疫情指揮中心在今年5月時，以國內疫情嚴峻為由，暫緩所有外國人入境，但隨著我國疫情穩定，中央流行疫情指揮中心今天宣布，即日起開放印尼籍移工入境，但要符合種種防疫措施才能引進，移工入境前須PCR檢測及登機前72小時一人一室隔離，入境於機場採深喉唾液及PCR檢測後，至集中檢疫所檢疫14日，檢疫期滿前再次PCR檢測，並於勞動部指定地點銜接自主管康管理7日，而自主健康管理時就要給付薪資。

受到疫情影響、國境管制等，我國移工人數持續下滑，其中又以家庭看護工受影響最大，初估可能有上萬家庭受影響。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，境外防疫措施包括來源國政府應落實審認國外仲介公司防疫計畫，如訓練機構訓練人數及住宿人數減半、移工登機前一人一室隔離處所等，並事先經來源國政府審查核定後出具證明，再由我國駐外館處於受理申請入境簽證時審認；各來源國政府應提供最多50家之檢驗機構名單，並由主管機關提報指揮中心同意，以確保移工PCR採檢品質；移工進入訓練機構受訓前及入境前均應PCR檢測，72小時要檢驗陰性並落實一人一室隔離，避免遭感染。

蔡孟良說，為確保國人返國需求，明年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，另配合春節台商返國需求，自12月15日起暫緩或減量引進移工；也建立入境積分制，並依疫苗接種情形、來源國疫情狀況等給予不同積分，積分相同時，以簽證日期排序；移工於機場入境時PCR檢測一次，後續檢疫14日，並於檢疫結束前再一次PCR檢測，檢測結果陰性者，銜接自主健康管理7日；待保險商品上市後，雇主應為移工在入境前加保50萬元醫療商業保險。

蔡孟良提及，印尼11月9日完成確認，當地防疫工作全數就序，其他如越南、菲律賓及泰國陸續接洽透過外交部溝通，一旦完成後就會對外宣布。

蔡孟良指出，移工引進仍首重防疫，雇主及移工除應落實上述防疫措施外，勞動部已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，雇主及移工仍應入境後，落實其他防疫規範，並由地方政府實施檢查，如查有違反防疫措施，將依就業服務法論處。