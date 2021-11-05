近期疫情稍緩，政府也鬆綁場所戴口罩規定，不過隨著台灣檢出Delta+的亞變異株AY.4.2境外移入病例，提醒民眾還是要儘速預約、完成疫苗接種，才能保護健康。另外，隨著第二劑接種疫苗陸續開打、主管機關對線上投保的限制放寬、產險公司也針對未成年被保險人調整保單理賠內容與保費後重新上架後，透過線上投保疫苗險，就是許多家長及民眾最便捷、快速的選擇。

公勝保險經紀人領先保經界，在疫情開始即第一時間推出專為疫苗險設立的網路投保平台—「GOGO保-疫苗險推薦王」，在短短2個月的時間，上架3家疫苗險後，10月29日再添兆豐產險疫苗險可投保，持續保持單一網投全台最多家數的網路投保平台。

公勝保經總經理蔡聖威表示，「GOGO保-疫苗險推薦王」，與富邦產險、新安東京海上產險、安達產險共同合作，再加入兆豐產險，目前疫苗險投保最為完整的網投平台。為讓民眾更方便在網路投保，一站式整合平台非常重要，可便於民眾在單一網路平台上就可以取得所有疫苗險資訊，並且可以立即投保，省去四處收集資訊的時間。公勝保經致力科技導入，未來也會增加寵物險等其他險種的多種選擇，讓民眾的投保服務體驗更加友善及便利。

「GOGO保-疫苗險推薦王」專案負責人楊振和表示，網路投保由於直接透過數位平台進行投保，省下了中間的時間、人力成本，因而相比實體投保，能在保費上提供回饋，保費較為優惠。而且網路進行投保，只要備妥相關文件資料，即能線上進行，不受時間、地點限制，讓保障即時生效。過去受到網路投保的法規限制，父母無法透過網路幫孩子投保疫苗險。而金管會保險局也開放父母可以透過網路幫未成年子女投保疫苗險，免去不少父母對於未成年子女施打疫苗後可能發生副作用的擔憂。

楊振和也提醒民眾，各家理賠認定的依據也不同，市售疫苗險分成，以「住院天數」或「接種疫苗次數」兩種類型，前者以住院總日數做為賠付基礎，但總日數不得超過保單條款約定的日數；後者以接種疫苗的次數做為賠付基礎，採定額而非住院日額給付，一般以接種兩次為限。民眾在投保前務必認真審視疫苗保險承保內容，依個人需求選擇適合自己的保單，才能達到真正風險轉嫁的效果。