大立光10月營收微溫 順利守住40億元大關 15:592021/11/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）自行結算10月合併營收42.03億元，創下今年次高，較上月營收41.72億元成長1％，較去年同期51.42億元衰退18％；前10月累計合併營收381.14億元，較去年同期457.94億元衰退17％。 就10月的產品組合言之，10MP（百萬畫素）營收佔比五至六成，20MP以上的產品佔比為一至二成，8MP佔比不到一成，其他產品佔比二至三成。 資金匯回最大咖 貢獻33.2億稅 家樂福五倍券收7.6億元 歐洲周主打1200支精選葡萄酒 #大立光 #佔比 #MP #月營收 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12檔10月營收登高股 有看頭 04:102021/11/05 證券．權證 氣立 全年營收挑戰20億 04:102021/11/05 證券．權證 《熱門族群》旺季到 台塑四寶10月營收全數雙增 14:492021/11/05 財經 義隆Q4營收估季減雙位數 04:102021/11/05 證券．權證 聯電10月營收 史上最優 04:102021/11/05 財經要聞 《半導體》長科＊10月營收連6月創高 Q4端看大陸供電 10:002021/11/05 財經 王品10月營收回神 Q4上衝 04:102021/11/05 證券．權證 泰鼎10月營收破紀錄 04:102021/11/05 證券．權證 《熱門族群》電信業三雄法說落幕 獲利排名洗牌為哪樁 07:442021/11/05 財經 攬貨業龍頭四路齊發 台驊單季營收首破百億 04:102021/11/05 財經要聞 台灣權王－10月績昂 康舒鈊象Q4續旺 04:102021/11/05 證券．權證 財經熱門新聞 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣置產選哪裡？去年上千位外國人、陸客在這縣市買房 - 財經 國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌、吳釗燮等入列 - 財經 - 工商 超強3奈米殺出 為何蘋果A16沒用？台積電意外洩密了 - 財經 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。