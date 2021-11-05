大立光（3008）自行結算10月合併營收42.03億元，創下今年次高，較上月營收41.72億元成長1％，較去年同期51.42億元衰退18％；前10月累計合併營收381.14億元，較去年同期457.94億元衰退17％。

就10月的產品組合言之，10MP（百萬畫素）營收佔比五至六成，20MP以上的產品佔比為一至二成，8MP佔比不到一成，其他產品佔比二至三成。