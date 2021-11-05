苗栗縣長徐耀昌5日上午頒獎表揚孝慈楷模。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌5日上午頒獎表揚孝慈楷模。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為宏揚孝道精神，特別選拔慈孝楷模，以及推展家庭教育績優團體，以發揮共創珍愛家庭價值，苗栗縣長徐耀昌5日上午頒獎表揚，期許這些優秀典範能成為民眾學習的指標，共同創造「父母慈、子女孝」的幸福苗栗。

由縣府家庭教育中心舉辦的慈孝楷模暨推展家庭教育績優團體，目的是希望宏揚孝道精神，推展優質的家庭教育，表揚典禮於5日上午在苗栗縣銅鑼國小活動中心舉辦，由縣長徐耀昌親臨主持。

今年獲選慈孝家庭楷模國小、國中及高中職組共22組，推展家庭教育績優團體4組。其中慈孝家庭楷模國小組第一名的黃彥博，自幼便與祖父母同住而建立深厚的祖孫情誼，因為父母的工作繁忙，彥博要肩負照顧阿公、阿婆的責任，下課後也主動協助家務，學習上也是相當認真，不僅成績名列前茅，是導師眼中乖巧的學生，也是全校師生的榜樣。

其他慈孝楷模受獎者國小組楊承佑、宋昀潔，國中組宋恩橋、林宜鈴、張珍權，高中職組劉俊翔、謝子祺、彭竹玄等，都有具體事蹟與卓越表現，足為全縣學子和民眾的學習榜樣。

縣府家庭教育中心為推展家庭教育，設計許多學習活動，包含，親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、倫理教育、家庭資源與管理教育等等。雖然今年因為疫情影響延後舉辦許多活動，但仍利用疫情趨緩後已恢復。

縣長徐耀昌表示家庭的和樂與互愛是形成穩定社會的關鍵，因此縣府十分本次重視選拔活動。期許這些優秀典範能成為民眾學習的指標，共同創造「父母慈、子女孝」的幸福苗栗。