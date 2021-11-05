光學鏡頭廠大立光(3008)10月合併營收為42.03億元，月增0.74%，為今年1月以來單月新高，大立光表示，11月拉貨動能與10月差不多。

由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，大立光10月合併營收為42.03億元，月增0.74%，年減18.26%，為今年1月以來單月新高，累計前10月合併營收為381.13億元，年減16.77%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光10月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔20%到30%。

大立光前3季合併營收為339.1億元，年減17%，營業毛利為208.6億元，年減24%，合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點，營業淨利為171.7億元，年減27%，營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點，稅前盈餘為167.61億元，年減28%，稅後盈餘為135.35億元，年減23%，每股盈餘為100.91元。

電子供應鏈長短料問題未解決，致使高階鏡頭延至明年出貨，林恩平表示，11月需求跟10月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。

由於仍有不少智慧型手機品牌廠追求手機鏡頭規格升級，林恩平表示，明年手機鏡頭升級進展會快一點，8P等比較高規鏡頭導入客戶變多，亦已見到1億畫素以上產品，也有2億畫素，除畫素及鏡頭片數升級，感測器可望從原本的108M升級到144M、200M，感測器升級必須用較高的鏡頭解決方案，我們也找到很多特殊解決光學鏡頭呈相問題的方法，這些新技術都已經在設計了，且製造工藝很難，毛利率比較高，至於量有多少，要看客戶賣得好不好。

大立光今年股東會通過股利改為每半年配發，日前董事會決議上半年股息達31元，若加計今年已配發的去年股利91.5元，今年底前大立光的股東可望領取共計122.5元現金股息。