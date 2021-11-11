證交所表示，上市公司10月營收共3.33兆元，年增9.49％，累計今年前10月營收衝過10兆元，達30.9兆元，年增達17.27％。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計877家及78家，共計955家皆已於11月10日前完成10月營收申報作業。依據上市公司公告10月營收總計3.33兆元，較109年同期成長2887億元（9.49％），營收成長公司共650家，衰退公司共305家，較108年同期則成長3126億元（10.36％）。

另外，累計前10月全體上市公司營收總計30.9兆元，較109年同期成長4.55兆元（17.27％），營收成長公司共747家，衰退公司共208家，較108年同期則成長4.17兆元（15.62％）。

證交所分析，全體上市公司10月營收成長之主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退主要產業為汽車工業、觀光事業及其他電子業。全體上市公司前10月營收成長之前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解，全體上市公司10月營收成長較大之產業，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫。

10月營收衰退較大之產業，汽車工業因晶片短缺影響供應，觀光事業受國內外疫情影響，其他電子業電腦受終端產品應用成長動能放緩影響。

至於累計10月營收成長較大之產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響。

累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少。