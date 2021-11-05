有網友連續2期電費帳單竟高達1萬3千元，相較去年同期也才6千多，足足高出兩倍，不管是水電師傅還是台電都沒發現異常之處，讓他不解「到底是什麼原因？」貼文一出引起網友共鳴，許多人也覺得「電費偷偷漲了」。

一名網友昨(5日)在臉書社團「爆廢公社二館」PO出帳單，可見8月的電費為1萬3847元，10月則是1萬3884元，原PO表示去年同個時間也才6000多元而已，請水電工來檢查，師傅說都很正常，台電也說電表正常，總開關關起來表也沒在轉，這讓原PO感到相當納悶，崩潰詢問「到底是什麼原因？」。

貼文一出立刻引起網友感到共鳴，「我家多了4000多元，連續兩期來的帳單都這樣，超級誇張」、「電費不是抗漲到明年的三月份嗎」、「這種情況好像越來越多了，好像不是只有一個人遇到」、「我也覺得電費偷偷漲了」。

許多熱心網友也紛紛幫原PO找原因，「之前就說過，度數超過1000度都會大幅度的增加計費方式，1000度以下維持現狀」、「羊毛出在羊身上！領了五倍券，電費繳多繳6000元」、「應該是政府德政吧？電費漲了」。

有網友表示，今年以來因疫情關係，許多人待在家裡吹冷氣，所以用電量暴增，可能是耗電主因。