兩岸情勢升溫，民眾黨立委張其祿今天在立法院會質詢時詢問，現行義務役役期僅短短4個月恐不足，是否考慮調整役期？國防部長邱國正回答，國防建軍面對戰爭，役期是否加長的議題，要經過程序，這個建議他聽過，「我們也很認真在思考」。

行政院長蘇貞昌下午到立院進行施政總質詢。民眾黨立委張其祿表示，近來討論到替代役是否比照新制教召，檢視世界各國義務役的服役時間，台灣是最短的，包括韓國、越南、新加坡、芬蘭等國，基本上都2年左右，而立陶宛、瑞典等歐洲國家，雖曾實施募兵制，但面臨東歐緊張局勢、俄國不斷擴張軍力的情況下，已分別在2015及2018年恢復徵兵。

張其祿詢問，面對兩岸情勢急遽升溫，「4個月役期真的夠嗎？」，政策上如果要全民國防，甚至女性也不是不可以，是否適當調整兵役制度？國防部長邱國正聞言後回應，關於役期是否加長的議題，要經過一個程序，這個建議他也聽過，「我們也很認真在思考」。

張其祿提到，支持新式武器進口，但是否沒有充沛人員可以投入訓練，邱國正說，戰備與訓練是與時俱進，不會出現有飛機但飛行員不夠的狀況，會持續保持一定的訓練額度。