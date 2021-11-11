瑪莎拉蒂張嫌與18歲宋姓男大生因發生交通事故，與友人等3人涉嫌毆人致重傷，受傷男大生目前仍在加護病房搶救，腦壓有降下情況，台中榮總神經醫學中心醫師沈炯祺說，宋姓大學生腦部受傷面積大，目前靠藥物讓腦壓降下，這1周是關鍵期，至於若度過危險期，未來會不會有後遺症仍得觀察。

醫師沈炯祺向家屬說明，目前宋姓患者，體溫及消化狀況都還好，必須補充多一些營養，瞳孔對於光有些微反應，若這兩天腦壓穩定沒升高，鎮定藥劑就可以逐漸減少。

沈炯祺說，當時宋姓患者急救送進來醫院開刀，腦壓高到20毫米汞柱，但目前已降到15左右，所以現在仍須使用鎮靜藥物，要等停藥，腦壓仍維持在20以下，才算是穩定。

沈炯祺指出，這1周仍是危險關鍵期，目前是腦部腫，至少還要等2到3周，視病況恢復情況，也就是必須在加護病房待到腦部消腫，比較穩定後才能拔管，就可以出加護病房。