天氣轉涼，讓人不想上班，有網友想放連假，於是PO文詢問：「特休請星期一還星期五比較專業？」，貼文一出引起討論，許多人都選放星期一，認為最忙的時侯消失才划算。

一名網友昨(4日)在PTT上發文表示，因為最近天氣冷，所以想請個特休在家睡到自然醒，不過到年底只剩兩天特休，以往經驗星期五請假的好像比較多，「如果想放連假，應該請星期五還是星期一呢？」。

貼文一出立刻引起熱烈討論，多數鄉民覺得特休請最忙得星期一比較划算，「星期一，最忙的時侯消失才划算」、「禮拜一，通常禮拜一都會有一堆鳥事」、「請一！直接閃過憂鬱星期一」、「專業的都請一，還不用開會超爽」、「當然是星期一，讓職代開會開到死」。

不過也是有網友推薦休星期五，「請五好嗎，工作不管有沒有弄完都放假」、「請五吧？周一不是要開一堆該必到的會議」、「當然是五，請一同事很愛碎嘴八卦」，還有網友祭出不同請法「要出去玩就請五，在家耍廢就請一」、「還有兩天當然是週五和週一都請，連休四天」、「週一，分四次請半天早上」、「請星期一上午與星期五下午」。