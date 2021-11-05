貨櫃海運運價指數連四跌！上海航交所今（5）日公布最新貨櫃運價綜合指數SCFI為4535.92點，下跌31.36點、跌幅0.7％，連四週下挫，三大遠程航線中，僅美西線持續三周走揚，美東線則連五跌，歐洲線也轉跌。

據最新報價，美西線每40呎櫃運價6461美元，上漲47美元、周漲0.7％，漲幅小於上周的1.1％；歐洲線每20呎櫃7637美元，反轉下跌56美元、跌幅0.7％；美東線每40呎櫃10428美元，續跌26美元。

貨代業者認為，運價指數雖持續修正，但仍維持在高水位。適逢海運傳統旺季疊，疫後經濟復甦刺激企業補庫存，海運需求仍然強勁，供給稀缺則是持續緊張，因為全球海運供應鏈瓶頸持續惡化，推升運費保持在高檔。

進入第四季，因中國大陸能耗雙控、限電措施影響部分區域工廠出貨量，但隨著美國疫苗接種普及、手頭現金因振興紓困支票更充裕，消費動能仍強勁，第四季海運業務淡季不淡。