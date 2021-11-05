東元（1504）5日董事會通過第三季財報，前三季合併營收387.2億元、年增16.1％；營業利益38.5億元、年增44.1％，歸屬母公司淨利41.2億元、年增51％，每股純益1.96元，優於去年同期的1.41元，創下了近年同期新高。

東元指出，在智慧能源、機電及智慧城市三大事業群同步成長下，帶動今年東元營收、獲利表現為近年來最佳，其中智慧能源事業群在離岸風場陸上變電站、網路數據中心等工程收入挹注下，營收年成長約三成，日前取得桃機第三航廈、海龍變電站等工程啟動，將持續帶動工程相關收入成長。

機電事業群在大陸馬達市場需求成長、北美市場也持續復甦，空調及智慧城市事業群受惠「班班有冷氣」計劃，二大事業營收各有約12～15％的年成長。此外轉投資富邦媒，以及轉投資華新麗華等股利收入，亦帶動東元獲利加分。

全球工業產品需求增加，東元在離岸風電、工程案件等持續有斬獲，東南亞電力建設有助東元馬達產品拉貨，北美市場油氣產業短期仍有強勁需求，不僅今年營收、獲利大幅成長，高效營運動能可望延續到明年。