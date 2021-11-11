大陸紡織成衣業景氣好轉，增加採購工業用縫紉機及回補零件庫存，帶旺工業用縫紉機零件大廠強信-KY訂單能見度至少看到明年首季。強信第三季EPS為0.81元；前三季EPS達1.97元。強信看好今年營收可望回到疫情前水準，明年營運還會優於今年。

強信第三季合併營收4.81億元，年增50％，營業利益7249萬元、稅後淨利5507萬元，分別比去年同期成長176％與1656％，EPS為0.81元。前三季合併營收12.43億元、營業利益1.7億元、稅後淨利1.34億元、EPS為1.97元。強信指出，強信第三季毛利率35.2％，與第二季相當，主因是持續致力產品組合的優化。

強信表示，受惠全球成衣市場需求強勁，終端庫存消化快速所帶動，強信目前訂單能見度至少看到明年第一季且有延長趨勢，明年第一季可望呈現淡季不淡，今年營收可望回到疫情前水準，下半年毛利率回升，獲利也可望回到過去旺季水準。

強信表示，強信主要銷售動能來自工業縫紉機整機廠與透過代理商銷售刀類、針位組等耗材給成衣紡織及家紡廠，今年來自工業縫紉機整機廠客戶的訂單明顯增多，前三季工業縫紉機整機廠占比來到61％，高於去年同期，從歷史經驗來看，顯示行業景氣開始進入上升週期，拐點已經浮現。

強信表示，全球經濟復甦，維持強勁成長，工業縫紉機行業景氣循環進入上升周期，強信預期在今年營收可望回到疫情前水準，明年還會比今年更好，包括刀類、針位組等零配件與自動裝置可望維持雙位數成長。