主計總處今日公布10月物價總指數，據計算，物價累計上漲達一定程度，綜所稅的免稅額、課稅級距、標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額等將會一併調整，以四口之家來算，省稅效果1900元到1.5萬元，對民眾來說，將是省稅的小確幸。

根據計算，免稅額與課稅級距較上次調整時，物價指數已經上漲了4.17％，所以依據所得稅法規定，現行的免稅額將可望調高4000元、從現行的8.8萬元提高到9.2萬元。而課稅級距從現行所得淨額54萬元適用5％稅率；54萬到121萬元適用12％累進稅率；121萬到242萬元適用20％累進稅率；242萬元到453萬元適用30％累進稅率；以及453萬元以上適用40％累進稅率。級距調整為56萬元以下、56到126萬元、126到252萬元、252到472萬元及472萬元以上。

標準扣除額、薪資扣除額則較上次調整時，物價累計上漲了3.35％，標準扣除額也增加了4000元，從12萬元調高到12.4萬元，有配偶者從24萬調高到24.8萬元。薪資扣除額則從現行的20萬元調高到20.7萬元，身心障礙扣除額也同樣從20萬元調高到20.7萬元。

以四口之家來算，免稅額起碼增加1.6萬元、標準扣除額多8000元；薪資扣除額多1.4萬元，可節稅效果1900元到1.5萬元左右。

此外，隨著物價上漲遺產稅與贈與稅的免稅額也跟著調漲，較上次調整時物價上漲了約11.09％，遺產稅免稅額從1200萬元調高到1333萬元；贈與稅的免稅額也將從220萬元提高到244萬元，未來父母可將更多的愛留給小孩。

目前財政部目前尚未公布實際數字，預計年底公告2022年度的各項金額，所以民眾屆時可以參考、明年好好運用，預計2023年申報綜所稅時可以適用。