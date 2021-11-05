柴油還要漲價！由於美國庫存原油增多，依機制國內汽油將可止漲小降，但柴油每公升仍要逆勢再漲0.2到0.3元，新牌價上看28.3元，有機會創下7年來新高。如此11月柴油均價勢必超過客運調價門檻，由於交通部已宣示要凍漲票價，因此客運業可望拿到補助。

國內油價已經連五漲，95無鉛汽油掛31.7元、柴油28元，各是7年與3年新高。國內連動的中東指標原油均價，今日來到每桶82.67美元，比前一周微跌，依據浮動油價機制，預估中油下周一要調降汽油每公升0.1到0.2元，可是柴油卻是逆勢要再漲0.2到0.3元。

調整後，95無鉛汽油新價可望稍微回到31.5元，可是柴油卻是要掛28.2到28.3元。如果調高到28.3元，就會創下自2014年11月初以來，7年間的最高價。

之所以如此，是因為韓國調升了柴油價格，原本中油受亞臨最低價限制，柴油調幅就不夠，因此即使原油價下跌了，仍得補漲上去。

依據公路客運路線費率臨時調整機制，只要當月柴油均價達到每公升26.297元，客運業者就可申請調整票價。原本10月月均價為26.25，就已逼近門檻，現在本周跟下周柴油合計就要漲1元，客運業勢必提出申請。

不過交通部已經宣示，如觸及到調漲門檻，會以補貼方式凍漲客運票價，因此客運業者有機會會拿到油價補貼，以此換取不漲票價。