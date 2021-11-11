長榮（2603）營運動能持續爆發，匯豐證券指出，繼第三季旺季後，長榮迎來的是異常繁忙的第四季，10月營收再創新高後，接下來因農曆年前運輸需求浮現，加以港口持續雍塞，預期運價將會再創新高，給予「買進」投資評等與185元股價預期，潛在上檔空間五成。

長榮10月營收繳出月增7％、創單月新高佳績，無懼大陸十一黃金周假期、限電與美國塞港等利空。匯豐證券指出，相比2012～2020年時同月分平均月減3％表現，長榮10月營收顯得格外亮眼，並超越陽明、萬海等同業。

全球大型航商赫伯羅特在最新財測中指出，第四季營運動能可能比第三季更強；另一指標企業馬士基也認為，第四季甚至2022年第一季營運狀況都可能像第三季一樣強勁。

儘管現貨運價暫時出現修正，但匯豐提出，2022年1月下旬就會遇到農曆年，託運客戶將及早訂下運能，且因運力短缺，研判運價未來幾周就有衝上新高可能。考量跨太平洋運價走升動能，匯豐看好長榮第四季營收持續成長，然同時緊盯因供應鏈生產中斷帶來的燃油、租船費與影響效率等成本層面影響。