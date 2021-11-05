去年3月COVID-19疫情爆發至今，菲律賓校園已關閉約600天。馬尼拉當局今天宣布，在疫情低風險地區，若大學師生接種疫苗且經地方政府同意，將可開放50%學生到校上課。

馬尼拉公報報導，菲律賓高等教育委員會（CHED）主席德維拉（Prospero de Vera）今天表示，與政府跨部門抗疫工作小組研商後，他們同意在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2級警戒的低風險地區，開放50%高等教育機構學生到校上課。

菲律賓抗疫分級共分為5級警戒。2級警戒意謂疫情風險較低，防疫隔離措施放寬且允許多數行業恢復營運。

德維拉說，開放學生到校上課仍有幾點前提，首先師生必須接種疫苗，其次須經地方政府同意，且校園須經高等教育委員會、衛生部和地方政府「修整和檢查過」才能重新開放。

菲律賓3日起開始為12到17歲孩童接種COVID-19疫苗。總統發言人羅奎（Harry Roque）今天說，截至4日，2871萬8856名菲國民眾已完整接種COVID-19疫苗。

菲律賓人口約1億900萬，完整接種率約26.35%。

雖然菲律賓全國接種率仍待提升，截至10月25日，首都馬尼拉都會區完整接種率已近60%，加上疫情逐漸緩和，今天起到21日，大馬尼拉地區抗疫分級從3級警戒調降到2級。

德維拉表示，目前看來，開放大學師生重返校園「可能發生在接種率已經很高的地區，比如馬尼拉都會區的大學」。

菲律賓今天通報新增2376例COVID-19確診、260人不治，累計確診病例達279萬7986例、4萬4085人病逝，陽性率從9月初的26.4%大幅下降到6.5%。