央視今天（6日）報導，今年受煤炭漲價等因素影響，煤電企業發展面臨困境。為配合做好今冬明春能源電力保供相關工作，減輕煤電和供熱企業稅費負擔，緩解企業資金困難和經營壓力。中國實施了支持煤電和供熱企業紓困解難的「減、退、緩」稅措施，目前政策效應正在逐漸顯現。

大陸國家稅務總局有關負責人表示，為了支持煤電和供熱企業渡過難關，各級稅務機關逐戶摸排煤電和供熱企業經營和稅收情況，形成煤電和供熱企業清單、稅費優惠清單以及可辦緩稅稅種稅額清單。同時，通過12366納稅服務專線、電子稅務局等方式「點對點」提醒通知企業辦理緩稅，確保政策全覆蓋。從10月份以來，稅務部門建立台賬，按日跟蹤煤電和供熱企業辦理「減、退、緩」稅情況。

大陸國家稅務總局收入規劃覈算司司長 蔡自力：截至11月4日，大陸全國共為煤電和供熱企業辦理減免稅57.8億元（人民幣，下同），辦理緩、退稅92.9億元，切實緩解了煤電和供熱企業資金壓力和生產經營困難，促進了今冬明春能源保供工作。