今年在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會COP26，似乎不再要求全面淘汰燃煤與漸進取消對石化燃料的補貼，反而給予窮國更多希望，能從富國手中獲得金援，以因應全球暖化危機。

根據COP26周五（12日）釋出的最新協議草案，呼籲各國加速「淘汰有增無減（unabated）的燃煤發電與對化石燃料低效率(inefficient)的補助」。 這份新草案與周三（10日）提出的初版草案相比，顯然在措詞上減弱不少。初版草案呼籲各國「加速淘汰燃煤與化石燃料補貼」。

觀察家解讀在新草案中增加「有增無減」與「低效率」兩詞其實別具意義。

化石燃料不擴散條約倡議（Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Intiative）董事洛法羅維茲（Alex Rafalowicz）指出，這兩大用詞本身就是漏洞，他甚至嘲諷說，漏洞由於如此大，甚至連貨車都能開過去。

世界能源機構資深氣候專家莫佛德（Helen Mountford）也批評，這兩個用詞讓各國自行決定何者是低效率補貼，「協議效力遭到削弱」。

目前這場為期兩周氣候會議的最大問題，在於如何因應各國仍舊持續使用化石燃料。化石燃料被視為是造成全球暖化的禍首。