大陸海關總署將於7日公布10月份進出口數據，根據路透綜合22家機構調查結果中值，受海外需求高漲拉動，中國10月出口料維持高景氣，不過在基數走高等因素影響下，年增速料小幅放緩至24.5％。

進口方面，由於中國對煤氣油進口需求旺盛疊加國際能源價格高漲，預計10月進口年增速將升至25％。貿易順差收窄至655.5億美元。

北大國民經濟研究中心在報告中表示，在海外需求逐步回升以及中國出口供應鏈優勢雙重因素的支撐下，10月份出口增速仍將保持高位。歐美供應鏈瓶頸和勞動力短缺的情況，將有力地支撐中國出口，但基數效應將對10月的出口增長速度形成一定壓制，預計年增速為31.2％。

不過，交通銀行金融研究中心唐建偉團隊指出，越南疫情出現好轉，出口產能逐漸修復，10月上半月出口較上月同期上升，對中國出口有一定替代。同時，國際運力得到逐步修復，運價因素對出口的影響將減弱，預計10月出口年增速為22.8％。

進口方面，唐建偉團隊指出，由於冬季來臨，國內煤炭、天然氣等能源供應明顯不足，將繼續加大對煤炭、天然氣等進口，同時，近期大陸國內汽車等晶片短缺仍比較嚴重，預計會加大進口量。綜合考慮10月進口年增速為31.4％，貿易順差維持在550億美元左右。

中泰證券周嶽帶領的固定收益團隊亦認為，全球原油、天然氣等價格高企有望支撐進口金額增長。此外，從供給端看，貨櫃產能、港口運力提升保障供給，預計10月進口增速為24.4％。