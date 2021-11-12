據北京證券交易所網站消息，2021年9月2日中共總書記習近平宣佈「將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地」後，北京證券交易所（以下簡稱北交所）在中國證監會的堅強領導和各方的支持配合下，全力以赴落實開市籌備工作。目前，北交所開市各項工作已準備就緒，定於2021年11月15日開市。

北交所今天（11月12日）發佈《北京證券交易所合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者證券交易實施細則》等6件業務規則，自2021年11月15日起施行。上述規則連同前期發佈的45件業務規則，涵蓋發行上市、融資並購、公司監管、證券交易、會員管理以及投資者適當性等方面，形成了北交所自律規則體系。

北交所開市籌備過程中，市場各方反應積極、踴躍參與。截至今天（11月12日）累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。共有112家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。

宣佈設立北交所以來，精選層審查發行工作正常開展，10家已完成公開發行等程序的企業將直接在北交所上市，71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，屆時81家公司將成為北交所首批上市公司。

目前，北交所開市涉及的技術系統已完成改造升級，各證券公司、信息商和基金公司相關係統已完成配套改造。北交所內部機構配置、人員配備均已到位。

下一步，北交所將按照中國證監會的統一部署，緊緊圍繞服務中小企業這個主體，牢牢把握支持創新發展這個關鍵，始終聚焦打造「主陣地」這個方向，推進各項制度落地實施，為服務實體經濟高質量發展貢獻力量。