根據PitchBook彙整的數據，電動車新創公司Rivian上周重磅級的股票首次公開發行（IPO）交易，使今年美國新上市之股票總變現價值（exit value）首度突破1兆美元大關，較2020年成長了1倍多。

PitchBook彙整的數據，包括傳統IPO、直接上市，以及透過「特殊目的收購公司」（SPAC）借殼上市。數據指出今年數據中，有17%來自於借殼上市。

這個前所未見的1兆美元數字，彰顯出美國股市有多麼熱愛這些新掛牌個股，也為投資人提供了更多的股票交易機會，但對於那些擔心最近一些IPO交易估值和基本面脫鉤的人而言，也更加堅信他們的看法。

主攻科技業的收購公司Francisco Partners執行長Dipanjan （DJ）Deb表示，無論是未上市公司，還是新上市公司，牛市後期的上漲都是一堆泡沫。

Rivian上周規模擴大的IPO使今年以來美國新上市公司總價值增加約670億美元，到目前為止，其市值已經翻漲約1倍，儘管周三股價大跌15.08%，市值縮水至1245.8億美元。

在今年新上市的個股中，這家電動車新創公司的估值仍然排名第二，僅次於Coinbase在4月掛牌時的850億美元估值。自首日掛牌以來，該加密貨幣交易所的市值增加約50億美元。

除了新上市公司的總估值創下新高之外，今年美國的股票發行規模亦改寫了歷史記錄。根據高盛銀行的數據，今年以來，透過首發、增發、可轉換債和SPAC已籌集4900億美元，較2020年成長9%。高盛在最近的一份報告中指出，由於股票估值處於高檔，我們預期2022年的環境仍將有利於股票發行。