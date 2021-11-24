根據美證交所23日（周二）申報文件顯示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）繼行使選擇權買進該電動車廠215萬股之後，已出售93萬4091股，價值10.5億美元。

這位全球首富曾在11月6日發布推文，詢問若推特粉絲同意，他將出售持股的10％，結果多數用戶投下同意票。

自此之後，馬斯克共計已拋出920萬股，價值99億美元。周二稍晚，馬斯克出售的逾93萬股，為要支付行使選擇權關的稅額。