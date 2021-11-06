新建金湖鎮衛生所為地上4層，地下1層，總樓板面積約450餘坪。（金門縣衛生局提供）

金門新建金湖鎮衛生所落成啟用，今天揭牌開始運作，縣長楊鎮浯期待進一步完善公共衛生及長照服務，提供老幼鄉親更好的醫療保健服務。

金湖鎮衛生所在2004年衛生局組織編制修編時成立，並於2009年4月於原花崗石醫院門診區正式掛牌運作。其後再於成功村租賃民宅使用，因受空間不足限制，部分業務推動不易，經縣衛生局向衛生福利部爭取新建經費4千餘萬元，並由縣府自籌1千餘萬元配合款，總工程款合計5400萬元。

新建衛生所為地上4層，地下1層，總樓板面積約450餘坪，位處金湖鎮人口密集度偏高之金湖鎮市街，鄰山外及新市里，東側臨5米寬之太湖二段3巷，北側為太湖路2段，西側為士校路，南側為環島南路5段，交通便利。

該所1樓規畫為大廳、病歷室、藥房、診間、診療室、兒童預防保健室。2樓為檢查室、社區健康營造中心、小型衛教室、哺乳室。3樓為醫護人員辦公室、會議室。四樓為日照中心。預估未來門診、預防注射人數等各項業務均會呈倍數成長，可提供更完善的社區醫療保健服務外，也可用以推動中老年疾病及癌症防治等相關服務，提升基層醫療保健服務品質。

其中4樓日照中心將由財團法人晨光社會福利基金會提供失能、失智長者照護，預計2022年上半年營運，將先提供30位失能長者的照護服務 ，落實社區照顧功能及在地老化政策。