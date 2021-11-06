新埔鎮文山里6日啟用3項建設，分別是文山國小新校舍、文山社區活動中心及文山步道，縣長楊文科參加聯合啟用典禮時表示，今天是文山里「三喜臨門」的日子，相信文山里民都有目共睹新埔鎮的進步與發展。

縣府投入9034萬元辦理文山國小舊校舍拆除重建工程，歷時2年完成新校舍，6日啟用典禮由縣長楊文科等人剪綵，文山國小學生則表演舞獅，並有具生態教育理念的步道登高活動，讓文山新校舍啟用典禮更增添教育體驗。

縣長楊文科表示，在犁頭山半山腰的文山國小，校園內有豐富的生態，並進行特色教學，已有竹北家長送孩子來就讀，相信新校舍啟用後，學生數能開始成長，也期許王恭志校長能夠打造文山成為有特色與風格的森林小學。

王恭志感謝文山里鄉親長久的支持與關心，文山國小全體親師生，會更珍惜感恩得來不易的教育資源，努力投入有效教學與素養學習，提升教育品質，讓學童都能夠有良好的學習環境。

另外，啟用的文山社區活動中心，是由「自強自辦農村土地重劃會」全額出資新建，並捐給新埔鎮公所，讓鎮公所節省近1千萬元公帑，活動中心將提供給文山里民開會、聚會及相關休閒活動使用。

文山步道又稱犁頭山步道，是距離竹北生活圈最近的登山步道，沿線綠樹及林蔭很多，適合親子旅行。去年縣府交旅處協助新埔鎮公所向交通部觀光局爭取整修經費1255萬，完工啟用後將提供給遊客更舒適的步道行走環境。