台北市長柯文哲表示，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是日本主導的，美國並不是成員國，所以最大的問題是福島核食。農委會主委陳吉仲今受訪表示，這是兩件事。

陳吉仲今出席台灣之友會舉辦的萊豬公投座談會前受訪指出，這是兩件事，CPTPP的會員國還是要申請加入的，台灣、英國都要遵守此國際規範，至於日本食品，自311福島事件後，所有國家除了中國跟台灣，對日本食品都已經陸續解禁。

他強調，總統跟行政院長蘇貞昌也說過，只要是核食就不會進來，進來的都沒有任何輻射殘留量的食品，未來進口的日本食品，也會比照這樣原則。

至於在野黨提到的，歐盟及新加坡對於萊克多巴胺的要求；陳吉仲說，2012年7月國際標準訂出來後，全世界109個國家訂定相關安全容許量，新加坡在加入CPTPP後，也依照國際規範，去年訂了這樣安全容許量；他再以韓國為例，亞洲四小龍，日本、新加坡都訂了，韓國是在2012年底訂定安全容許量，也是在跟美國談完自由貿易協定之後，雙方都要依照國際標準，台灣要邁向國際經貿組織，國際規範一定要遵守。

他表示，反萊豬公投絕對影響的不只是養豬產業，而是對國家經貿有很重大影響，五年之後可以重啟台美TIFA就是一個案例，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）11個會員國，都訂定所有萊克多巴胺的豬肉可以進口，相關章節提到所有會員國、所有食品跟相關防檢疫措施，都要符合國際規範，現在的規範就是2012年7月CODEX通過的規範，若此公投通過，我們沒有依照此國際規範遵循，未來就不能加入CPTPP。期待大家投不同意票。

他保證，食品安全、農民權益都會確保。去年的現在，國民黨在立法院說一旦開放了，整個價格會崩盤，但已經開放十個多月了，豬價仍維持有史以來最高點，養豬產業自給率也從9成提高到9成3，這些都是具體案例。