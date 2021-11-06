南投縣政府6日在埔里國小舉辦區域幼兒、國小足球對抗賽。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣繼水里國小女足隊勇奪首屆國小世界盃全國冠軍，在縣長林明溱推動下，營造水里、埔里、草屯、南投、竹山營造五大足球聯盟，躍進式的朝向從幼兒園直上大學的五級足球培訓搖籃方向全面發展，要讓「踢足球上國立大學」不再是口號。

縣府6日在埔里國小舉辦區域幼兒、國小足球對抗賽，邀請埔里、中正國小幼兒園及真善美幼兒園小小足球隊與賽，國小組則有埔里、愛蘭、雙龍及鳳凰四隊參加，設在埔里國小的璉紅台體南投縣足球培育發展中心埔里區訓練站，提供安全完善的室內7人足球比賽場地。

副縣長陳正昇指出，足球運動在南投縣播種扎根發展到現在，宛如是沙漠變綠洲般處處是奇蹟，獲民間力量與台體大等攜手打拚，期待足球在不久將來，成為另一項讓縣民引以為傲的南投縣縣球。

台體大教授趙榮瑞表示，去年5月引進台體大足球專業選手出身的教練，利用周末假日投入南投縣五大聯盟地區的足球教學及訓練比賽，在埔里、水里、草屯、竹山及南投市都已有四隊以上球隊組成的聯盟積極運作。

幼兒園足球隊小朋友從國小畢業能循水里國中、水里商工到暨南大學，一路踢足球一路進修升學，最近埔里地區聯盟國小足球隊參加跨縣市比賽，原本只求能獲五、六名，沒想到一舉拿到冠軍。

趙榮瑞說，其中4名小選手報名升入台中市足球明星國小全部錄取，可見南投縣足球培訓扎根邁入收穫期，盼未來有更多政府民間資源投入，讓南投縣足球運動更普及吸引更多大小朋友健康活力的愛足球、踢足球。