根據投信近日公布的一項「退休儲蓄指南」，如果想在65歲退休，需要年薪的12倍儲蓄，較足以養老。但這是一個長期規劃並非一下子達標，專家建議從25歲開始，每年至少儲蓄收入的20%；富達投信投資長張翠玲也提出「YES」3秘訣，表示應從：年輕時（Youth）及早開始、建立簡單（Easy way）有效的投資觀念，定期定額（regular Saving）不間斷的長期投資，就能好好過人生下半場。

張翠玲表示，沒有所謂完美的退休計畫，但不能遲遲不跨出第一步，「現在」就要開始。台灣和香港都面臨人口老化的挑戰，富達近日公布一份香港退休儲蓄指南可供台灣參考，依該指南，如果想在65歲退休需要準備年薪的12倍，富達建議民眾從25歲開始，每年至少儲蓄收入的20%，如果從30歲開始，應該增加至24%，如果從35歲開始，則增加為29%；目標儲蓄總額是要在30歲前達到年所得的2倍，40歲前5倍，50歲前8倍，60歲前11倍，以期望65歲達到年薪12倍的目標。

要在65歲時累積年所得12倍的儲蓄金額看似困難，張翠玲說，所以大家要趁年輕開始，在工作期間每年最少要儲蓄收入的20%，善用複利效應是累積財富最有效率的方法之一。若自己儲蓄已「來不及了」，不妨思考為子女提早規劃。

另據Yahoo奇摩針對退休進行的調查顯示，31%受訪者認為應從39歲以前開始準備，但有過半數（53%）認為50歲後再準備就好，政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲則建議，最好30歲開始規畫，最晚不要超過45歲，否則總投資成本偏高。

張翠玲建議投資人掌握「YES」祕訣，Y是「Youth」，從年輕時及早開始，透過時間累積享有複利的效應；E是「Easy way」，建立簡單、有效的投資觀念，學習觀察大趨勢，只要對投資大趨勢有基本認知即可，根據趨勢選擇投資主題標的；S是「regular Saving」，即定期定額不間斷的長期投資，不僅較不受市場波動影響，且能累積聚沙成塔的效益。

富蘭克林投顧則建議從3步驟來規劃退休理財。首先是「了解自我情形」，確認自身對退休生活關切的重心及想法，依此設定個人化的目標；其次是「尋求理財顧問協助」，透過專業理財團隊有助於量身打造更符合自己需求，及容易執行的退休理財方案；第三是「建立全方位的策略」，制定目標與策略時需更宏觀，才能涵蓋短、中、長期的資金需求。

富蘭克林也表示，退休理財屬於中長期計畫，尤其要把握「不要排擠日常生活開銷」、「績效不要大起大落」以及「工具不需太複雜」的三不原則，才能提高退休投資的續航力，避免半途而廢。