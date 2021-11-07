民進黨7日在新竹市舉辦公投宣講，由蔡英文總統領軍，行政院長蘇貞昌等人前來宣講，蘇貞昌一上台就大讚新竹市民很會選，選出了一個好市長，翻轉新竹市。接著蘇貞昌從防堵非洲豬瘟開始談起，希望台下民眾投下4個不同意，讓台灣更有力。

蘇貞昌表示，7年前來輔選林智堅時，新竹市還是個急需改變的城市，7年後，全台灣的人都看到新竹市的改變，化腐朽為神奇。同時在蔡英文總統領導之下，台灣成功防堵非洲豬瘟，讓台灣的肉鬆、新竹摃丸仍然可在市面上流通，台灣疫情也控制得宜，經濟穩定上升。

蘇貞昌批國民黨趁著公投案來擾亂台灣，聲稱要重啟核四，但核四當年因國民黨而起、封存也是國民黨的意見，15年來浪費3000億，如今執照國旗、機件停產、廠商解散、燃料棒已送回美國，甚至還有地震斷層帶通過一、二號機，怎麼重啟？國民黨只為了讓民進黨難做，說要重啟核四，真是機關算盡太聰明。

針對萊豬，蘇貞昌表示，萊牛是國民黨開放，2012年開放進口1.8萬公噸，現在1年吃到6.4萬噸，現在竟稱萊豬有毒。蘇貞昌表示，若不開放該如何做生意？目前全世界109個國家地區與CPTPP11個會員國都允許進口萊豬，且在台灣需要疫苗時，美國送來400萬劑，美國也支持台灣加入聯合國，國防合作捍衛台海安全。

蘇貞昌最後提到公投綁大選，當初開票到半夜兩點，甚至出現一邊開票一邊投票的亂象，他痛批國民黨不要再來亂，希望民眾公投案投4個不同意，讓台灣更有力。